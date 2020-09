La Nasa, l’agence spatiale américaine a accueilli le 27 août dernier une africaine venue du Niger. Son nom : Fadji Maina ; une première pour cette scientifique originaire de Zinder, une ville du sud du pays. Spécialisée dans l’hydrologie, celle qui a été personnellement félicitée par le président Mahamadou Issifou entend utiliser sa position pour apporter sa pierre à l’édifice du développement du Niger et de l’Afrique. La scientifique de 29 ans admet qu’on pouvait penser que « les Nigériens ou une jeune femme du Niger , ne seraient pas capables de le faire ». Mais il faut juste croire en soi et trouver un environnement capable de vous soutenir, conseille-t-elle sur l’émission Focus on Africa de la BBC.

“Nous avons besoin de plus de personnes venant de différents milieux“

Fadji Naina a commencé ses études à Zinder. Après l’obtention de son baccalauréat elle part étudier au Maroc grâce à une bourse. Elle atterrira ensuite en France et en Italie, toujours dans le cadre de ses études. Après son doctorat obtenu en 2016, la jeune femme rejoint la Berkeley University, l’une des universités les plus sélectives et prestigieuses au monde. Son admission à la Nasa interviendra donc juste après. Fadji Maina révèle qu’elle était la seule africaine au sein de la célèbre agence spatiale américaine.

« On s’y habitue aussi, je pense que nous avons besoin de plus de personnes venant de différents milieux pour pouvoir résoudre les problèmes sur lesquels nous travaillons parce que des personnes différentes auront des perspectives différentes » a-t-elle confié à la BBC. Elle espère inspirer les jeunes filles qui pensent que seuls les hommes ont droit à une carrière de scientifique.