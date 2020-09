A la faveur d’une interview qu’un médecin sénégalais a accordée à la Radio France Internationale, il a essayé d’expliquer les raisons pour lesquelles la pandémie liée au nouveau coronavirus ne fait pas autant de dégâts en Afrique que sur les autres continents. L’invité de Christophe Boisbouvier a notamment mis l’accent sur une certaine immunité dont bénéficient les Africains face à la Covid-19. Pour le médecin sénégalais Massamba Sassoum Diop, « le virus s’est retrouvé au contact d’une population qui est déjà immunisée contre le Covid-19 en nombre assez important, ce qui est effectivement très en faveur d’une forme en tout cas d’immunité collective ».

Annonces

Une immunité préexistante selon le médecin

Le professionnel de la Santé qui fonctionne à la fois à Dakar et à Paris et qui préside SOS Médecins Sénégal et la Société sénégalaise d’anesthésie, de réanimation et de médecine d’urgence, a également évoqué l’immunité préexistante qui est liée aux différents épisodes de grippes que rencontrent les Africains chaque année. Il indique notamment que les Africains ont souvent été confrontés au coronavirus avant la survenue de la pandémie.

Le coronavirus circule chaque année en Afrique selon le médecin

Toute chose qui a favorisé le nombre inférieur de morts enregistré en Afrique comparé aux autres continents.« Nous avons deux grandes périodes de l’année où circule du coronavirus en Afrique aujourd’hui, et entre autres, par exemple au Sénégal. C’est le fait d’habiter en Afrique qui semble protéger l’ensemble des communautés qui y habitent » a-t-il également évoqué pour justifier le très peu de victimes lié au coronavirus qui est en enregistré sur le continent.