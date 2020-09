Comparée aux autres continents, l’Afrique enregistre moins d’infectés au Covid-19. Le nombre de nouveaux cas confirmés s’est même effondré ces deux derniers mois passant de 131,647 à 77, 147 selon un communiqué de l’OMS en date du 24 septembre. L’organisation onusienne justifie ce faible taux d’infections par plusieurs facteurs. Il y a d’abord la jeunesse de la population du continent. En effet, d’après l’Oms, la pandémie « s’est surtout manifestée dans une tranche d’âge plus jeune et a été plus prononcée dans quelques pays, ce qui suggère que les aspects spécifiques à chaque pays déterminent le schéma de la maladie et des décès ».

Annonces

En Afrique subsaharienne par exemple, environ 91% des cas d’infection par le Covid-19 concernent des personnes de moins de 60 ans et plus de 80% des cas sont asymptomatiques, informe l’organisation dirigée par Tedros Ghebreyesus. Outre la jeunesse des africains, il y a des facteurs socio-écologiques liés à la mobilité et la faible densité de la population. Le climat du continent en a aussi pour quelque chose dans ce faible taux d’infection selon le communiqué de l’OMS.

” Des mesures de santé publique énergiques et décisives “, saluées

La directrice Afrique de l’Organisation ajoutera à ces facteurs les mesures prises par les gouvernements africains pour contrer la propagation du mal. « La tendance à la baisse que nous avons observée en Afrique au cours des deux derniers mois est sans aucun doute une évolution positive et témoigne des mesures de santé publique énergiques et décisives prises par les gouvernements de toute la région » a laissé entendre Dr Matshidiso Moeti. Elle prévient cependant contre un assouplissement de ces mesures parce qu’on pourrait constater une hausse du nombre d’infectés comme c’est le cas ailleurs.