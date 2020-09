Un concours de salubrité qui met aux prises les différents quartiers de la commune de Banikoara au nord du Bénin. L’initiative émane du conseil communal avec à sa tête le maire Sarako Bio Tamou. Le dit concours a été lancé vendredi 11 septembre dernier par le maire de la commune, en présence de plusieurs délégués.

Rendre propres les différentes artères de la commune de Banikoara. C’est la vision du conseil communal en procédant vendredi dernier au lancement du concours quartiers le plus propre. Le conseil entend à travers ce concours garantir un cadre de vie sain à ses administrés. Une initiative à laquelle ont adhéré les populations.

Le concours du prix du quartier le plus propre de la commune met aux prises la grande agglomération de la commune notamment, les quartiers Sompérékou, Gomparou et Banikoara centre. La compétition va s’étendre sur une durée de trois mois, du 15 septembre au 15 décembre 2020.

Le conseil communal oeuvre ainsi à l’assainissement des plus grands quartiers de la cité des Banigansè en faisant adopter aux populations les comportements citoyens en matière de propreté. « Nous voulons que notre commune soit une commune verte et une commune durable. Cela passe par la protection de l’environnement, la propreté et la salubrité du cadre de vie des populations », a dit Bio Sarako Tamou, maire de la commune de Banikoara.