Ça fait plus d’un an que les attaques à la roquette contre les intérêts américains ont lieu en Irak. Dans la série d’une quarantaine qui a lieu depuis début août, la dernière, lancée ce jour et qui visait l’aéroport de Bagdad, où sont stationnés des soldats américains, a finalement achevé sa course dans une maison. La roquette a fait 5 victimes dont trois enfants et deux femmes d’une même famille irakienne d’après les précisions de l’armée.

Cette nouvelle attaque intervient à un moment où les USA ont menacé de fermer leur ambassade et de retirer 3 000 de leurs soldats du pays si les tirs de roquette ne cessaient pas. Depuis près d’un an en effet, les hauts gradés américains, considèrent les groupes armés pro-Iran comme un véritable danger, et même plus grand que les jihadistes du groupe Etat islamique qui pendant un bon moment ont tenu sous leur pouvoir une bonne partie de l’Irak.

Pas de revendication

Washington a pour cette raison, demandé à plusieurs reprises à Bagdad de prendre des mesures adéquates. Toutefois, l’Iran ne peut y parvenir sans compter sur son voisin iranien, qui finance et soutient la coalition paramilitaire Hachd al-Chaabi. A part la roquette de ce jour qui a fait autant de victimes, les attaques précédentes qui sont par moments revendiquées par des groupes obscurs, ne faisaient presque pas de victimes.

Au total, cinq personnes ont perdu leur vie dans les précédentes. Deux soldats britannique et américain ont été tués, ainsi qu’un sous-traitant américain, de même qu’un soldat et un sous-traitant irakiens. Si l’attaque de ce jour n’a pour le moment pas encore été revendiquée, le mode opératoire ressemble tout de même à celui des groupes obscurs apparus récemment qui déclarent dans leurs communiqués agir contre « l’occupant américain ».