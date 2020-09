Jusqu’à ce jour, aucune version officielle n’existe encore concernant l’origine du virus qui a frappé durement l’humanité. A cause de ses origines chinoises, beaucoup, principalement Washington a estimé et a accusé à plusieurs reprises Pékin d’avoir fabriqué le virus. Dans une interview accordée à Loose Woman, un talk-show britannique, une virolo-immunologue chinoise, Li-Meng Yan a confirmé les allégations de Washington en disant avoir la preuve que le coronavirus a été fabriqué dans un laboratoire en Chine.

A l’en croire, après qu’elle eut commencé par découvrir la réalité, elle a eu le gouvernement chinois dans son dos qui aurait « retiré toutes les informations incriminantes » des bases de données gouvernementales. « La séquence du génome est comme une empreinte digitale humaine. Et sur cette base, vous pouvez identifier ces choses. Je vais utiliser ces preuves pour dire aux gens pourquoi cela vient du laboratoire en Chine, pourquoi ce sont eux qui l’ont fait, » a confié la spécialiste qui a dû fuir Hong Kong à cause des menaces qui pesaient contre sa vie.

“Ils ont supprimé toutes mes informations”

La Dre Li-Meng Yan a déclaré par ailleurs que les autorités chinoises auraient donné l’ordre à ses collègues de la diffamer afin que l’on n’accorde aucune foi à ses révélations. « Ils ont supprimé toutes mes informations et ont également dit aux gens de répandre des rumeurs sur moi que je suis une menteuse, je ne sais rien. Ils essaient de contrôler ma famille et mes amis et soudainement, je n’existe plus,» a-t-elle déclaré.

A en croire la spécialiste qui a indiqué avoir été l’une des premières scientifiques à analyser le virus, les résultats de ses analyses auraient été dissimulés à grande échelle par son superviseur. « Lors de mon enquête, ce que j’ai trouvé, je l’ai rapporté à mon superviseur, il n’y a pas eu de réponse, car tout le monde était inquiet. Alors j’ai gardé le silence, je savais que je devais le dire aux gens parce que c’était urgent, » a-t-elle déclaré.