Une étude réalisée par l’association de consommateurs CLCV en France a révélé un dysfonctionnement dans la composition des produits proposés par la grande distribution à la communauté des végétariens et vegan. Selon les conclusions qui ont été tirées par les chercheurs, «les ingrédients d’origine végétale ne représentent en moyenne que 39% de la recette». L’étude aura porté sur 95 produits végétariens et vegan. A en croire, le document qui a été rendu public, «huit produits sur 10 contiennent au moins un additif».

Annonces

Un flou sur la provenance des produits

L’étude dénonce également le flou qui règne autour de la provenance des ingrédients utilisés dans la composition de ces produits. Sur les emballages, les provenances réelles des produits sont marquées sur moins de 20%. L’étude de l’association de consommateurs CLCV n’a pas manqué de mettre également l’accent sur le prix un peu élevé de ces produits «ultra-transformés» végétaux.

Créer un label?

Comme exemple, l’étude indique que le kilo de steak végétal est cédé à 13 euros alors que celui animal est à 10 euros. L’association a ainsi déploré que le prix élevé des produits ne puisse pas garantir « un meilleur Nutri-Score, plus d’ingrédients d’origine végétale et moins d’additifs». Au vu de tout ceci, l’association a invité à «la création d’un label officiel reconnu par l’État pour apporter une information fiable et claire au consommateur».