Dans le cadre de l’atténuation des effets de la pandémie du Coronavirus, le gouvernement du Bénin vient en appui au parlement. Il apporte un appui financier à l’Assemblée nationale du Bénin. Ainsi, le parlement bénéficie de 650 millions FCFA pour faire face en 2021 à certaines charges dont celles liées à la lutte contre la pandémie du COVID-19. Selon le quotidien de service public La Nation, une ligne de crédit est inscrite dans le budget gestion 2021 du parlement, adopté le jeudi 3 septembre 2020.

Cette ligne de crédit est consacrée à des charges dont celles liées à la lutte contre la pandémie du Coronavirus. Selon Boniface Yèhouétomè, premier questeur, la pandémie de la COVID-19 a été gérée cette année avec contrainte. Parce qu’il est question d’un imprévu et dont, rien n’avait été prévu dans le budget 2020 de l’Assemblée nationale en vue d’y faire aux charges induites. Alors, à la demande du président de l’Assemblée nationale, les deux questeurs ont échangé avec le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni pour que le parlement puisse bénéficier d’un appui financier non seulement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 mais aussi dans la prise en compte des charges financières induites par la mise en œuvre du nouveau Règlement intérieur du Parlement.

Renforcer les mesures

Et leur action de plaidoyer a porté ses fruits. Car, contrairement à la lettre de cadrage qu’il a envoyée à toutes les institutions de la République et qui indiquait une reconduction en 2021 du montant du budget 2020, le ministre des Finances a accepté d’accorder une rallonge budgétaire de 650 millions FCFA. Ceci, pour permettre à l’institution de faire face aux dépenses évoquées. Cette cagnotte supplémentaire C’est Ainsi, la cagnotte de 650 millions FCFA couvre la lutte contre le coronavirus mais également les charges induites par les réformes opérées par le Parlement dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau Règlement intérieur. Cette rallonge budgétaire va permettre au parlement de renforcer ses mesures à l’interne contre la propagation du coronavirus, notamment le respect des gestes barrières à travers la distribution de masques à tous les députés ainsi qu’aux personnels civil et militaire; l’installation de dispositifs de lavage des mains à plusieurs endroits de l’Assemblée nationale et au niveau de ses services annexes, la prise de température de chaque usager de l’Assemblée nationale et la désinfection régulière des coins et recoins du palais des gouverneurs.