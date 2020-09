Kémi Séba est revenu une fois encore sur le sujet relatif au changement du Franc CFA en la nouvelle monnaie dénommée ECO. L’activiste s’est réjoui dans une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu de l’échec qu’aurait connu le projet selon lui. Dans la vidéo qu’il a dévoilée sur Twitter, il a comme à son habitude dénoncé l’arrimage de la nouvelle monnaie à l’Euro.

Il évoque un rôle des présidents du Ghana et du Nigéria

Selon le leader du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain, cette option voulue par le président français ainsi que d’autres autorités africaines a rencontré un échec sur le continent. « L’arnaque de la monnaie ECO/FRANC CFA de Macron , meurt dans le film, suite au refus héroïque des PRESIDENTS ghanéen @NAkufoAddo et nigérian @MBuhari , et à la base , grâce à la mobilisation de notre ONG @UrgencesPanaf , structure initiatrice du Front Anti CFA. » a notamment publié comme texte le panafricaniste en légende à la vidéo.

Rappelons que depuis plusieurs années déjà, le franco-béninois de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi a toujours mené une lutte ouverte contre la France et surtout contre la dépendance de la zone ouest africaine à la France sur le plan monétaire. Cette lutte lui a valu plusieurs fois une expulsion dans certains pays.

