La Russie mène de grandes manœuvres militaires ces dernières semaines avec ses alliés dont la Chine et la Biélorussie. Après « Fraternité Slave », le pays de Vladimir Poutine a lancé le lundi 21 septembre l’opération « Caucase Russe ». Les deux exercices se déroulent d’ailleurs parallèlement. La particularité de Fraternité Slave c’est qu’elle est menée avec les Forces biélorusses. « Caucase 2020 » intègre la Chine qui a toujours participé aux grandes manœuvres militaires de Moscou depuis 2018, la Biélorussie et l’Iran. Cette opération d’envergure constitue selon Vassili Kachine, « la principale vérification annuelle de la capacité des forces armées russes à mener un conflit de grande ampleur ». Il s’agira surtout de tester “les échelons élevés du commandement militaire” , a poursuivi cet analyste militaire.

Vladimir Poutine est annoncé vendredi sur le théâtre des opérations. Il sera sur le site de Kapoustine Iar qui sert de terrain d’entraînement. « Caucase 2020 », c’est plus de 12 mille soldats engagés dans les combats avec des lance-roquettes à l’image du TOS-2, 200 systèmes d’artillerie, 420 blindés et 250 chars. Il y aura aussi des manœuvres navales en mer Noire et en Mer Caspienne. D’autres manœuvres militaires entre la Russie, la Biélorussie et d’autres pays de l’ex URSS sont également annoncées en octobre prochain.

L’Ukraine est inquiète

Ces exercices militaires ne rassurent pas du tout l’Ukraine qui les voit comme une menace. Selon le ministère ukrainien de la Défense « des unités militaires présentes participant aux manœuvres russes pourraient être utilisées pour provoquer des escalades et menacer la stabilité de la mer Noire ». Le pays qui est en proie à une guerre avec les séparatistes russes dans l’Est de son territoire est donc craintif bien qu’il mène aussi depuis le 22 septembre des manœuvres militaires avec des pays de l’OTAN.

Moscou pas très à l’aise avec l’Ouest

Les occidentaux de leur côté s’interrogent en constatant se regain d’intérêt pour les exercices militaires entre la Russie et ses alliés. Il faut dire que les relations ne sont pas au beau fixe entre l’Europe de l’Ouest et Moscou. La Russie a été souvent accusée d’ingérence et d’espionnage. Le dernier sujet de discorde entre la Russie et les Occidentaux est l’affaire Navalny, du nom de cet opposant russe qui aurait été empoisonné selon l’Allemagne.