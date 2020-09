Hospitalisé du côté de Berlin suite à son empoisonnement, l’opposant au régime russe, Alexeï Navalny a décidé de se faire entendre. Ce dernier réclame de la Russie, qu’elle lui rende les vêtements qu’il portait le jour de son empoisonnement. Selon lui, ces derniers contiennent des preuves irréfutables.

Annonces

Ce 21 septembre, Alexeï Navalny a ouvertement réclamé du Kremlin, qu’il rende ses vêtements. Selon lui, ces derniers pourraient avoir été en contact avec le Novitchok, la substance utilisée afin de l’empoisonner. Envoyé en Allemagne, Navalny s’y est rendu totalement nu puisque les autorités sanitaires lui ont retiré ses vêtements lorsqu’il a été admis à l’hôpital pour la toute première fois, en Russie.

Navalny réclame ses vêtements à la Russie

Le 20 août dernier, Navalny a été pris d’un malaise alors qu’il se trouvait dans un avion. Il a été admis dans un hôpital sibérien avant d’être transféré en Allemagne. Des études ont été menées par des laboratoires allemands, français et suédois, confirmant l’empoisonnement au Novitchok, ce que refuse toutefois d’admettre la Russie. Du côté russe, les autorités ont simplement confirmé que les investigations allaient se poursuivre et que près de 200 personnes ont d’ores et déjà été entendues.

Annonces

Crainte autour de la lenteur de l’enquête

Kira Iarmych, porte-parole d’Alexeï Navalny, affirme pour sa part que le gouvernement russe ne fait rien pour résoudre l’enquête et tente simplement d’étouffer l’affaire. Elle a confirmé ne pas vouloir se rendre aux rendez-vous qui lui ont été fixés par les autorités, assurant qu’elles allaient, dans tous les cas, tout faire pour ralentir les procédures dans le but de ne pas avoir à ouvrir d’enquête criminelle sur les faits observés.