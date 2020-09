Face aux violations répétées des sanctions internationales par la Corée du Nord, l’Organisation des Nations unies a décidé de sévir. Selon l’agence, Pyongyang dépasse largement ses quotas d’importation d’essence et impose de plus en plus de ses ressortissants à l’étranger. De quoi passablement agacer la communauté internationale.

Dans le but de forcer le régime communiste à abandonner sa course au nucléaire, l’ONU ne cesse de sévir à l’encontre de la Corée du Nord. Or, il semblerait que le régime arrive à passer outre ces sanctions, en important des produits pétroliers, en exportant son charbon, son poisson ou ses textiles, tout en continuant, par la même occasion, de développer son arsenal militaire nucléaire. Selon le Conseil de sécurité de l’ONU, la Corée du Nord aurait, en cinq mois, dépassé son quota d’importation de barils de pétrole annuel, établi à 500.000.

L’ONU dénonce certaines violations de la part de Pyongyang

Afin d’avancer ces affirmations, l’ONU et le Conseil de sécurité, se basent sur des images satellites ainsi que des données et autres calculs. Toujours selon l’ONU, la Corée du Nord importe également des voitures de luxe et de l’alcool. Des accusations balayées d’un revers de la main par la Russie et la Chine, pour qui ces sorties sont surtout le fait d’hypothèses et d’estimations. Problème, l’ONU affirme également que la Corée du Nord brave les interdictions d’envoyer ses ressortissants travailler à l’étranger.

La Corée du Nord envoie ses ressortissants à l’étranger

Afin d’appuyer ce constat, l’agence onusienne cite le transfert du joueur de football nord-coréen, Han Kwan Song, de la Juventus vers le club d’Al-Duhail, au Qatar. Un transfert illégal, que les deux clubs n’ont pas souhaité annuler. Le joueur devrait être payé environ 5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années de contrat. Dans les faits, les nations membre de l’ONU ont obligation de renvoyer chez eux les travailleurs nord-coréens.