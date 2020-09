L’international brésilien Neymar da Silva Santos Junior est dans le viseur du fisc espagnol. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des diverses publications faites par les médias. Trois ans après son départ du club de la Catalogne, les médias indiquent qu’il reste devoir plusieurs millions d’euros au Trésor Public espagnol.

Annonces

34 millions d’euros

A en croire les détails qui ont été apportés sur cette affaire, le montant incriminé est estimé à plus de 34 millions d’euros. Selon les documents publiés par le trésor espagnol dans la presse, il serait le particulier qui doit la plus importante somme à l’Etat espagnol. Le montant de la dette serait lié aux pénalités en attente de plus d’1 million d’euros depuis le 31 décembre 2019.

News Inter par email :

D’autres soucis avec la justice

La somme exacte est 34 624,26,60 euros. Cette nouvelle intervient alors qu’il fait face depuis quelques jours à des accusations de racisme. L’ancien joueur du Fc Barcelone aurait prononcé lors de la rencontre PSG-OM des propos racistes à l’encontre d’Hiroki Sakai. Il l’aurait traité de : « Chinois de merde ».