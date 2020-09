L’intérêt des médias français pour le Professeur Didier Raoult n’a pas faibli. Le champion de l’hydroxychloroquine était sur Cnews ce lundi matin. Celui qui disait le jeudi 27 août dernier que la mortalité due au Covid-19 était « deux fois plus faible à Marseille qu’à Paris » est venu répondre aux questions de la journaliste Laurence Ferrari, sur l’évolution de la maladie en France. Le moins qu’on puisse dire c’est que le Professeur n’a pas été alarmiste. « La situation actuelle ne m’inquiète pas » a-t-il déclaré.

“La mortalité est faible”

A l’en croire, il suffit juste de tester et de traiter les malades pour constater qu’il a peu de décès. « Si on fait le diagnostic des gens et qu’on s’en occupe, la mortalité est faible » a-t-il déclaré. Le directeur de l’IHU Méditerranée infection à Marseille, assure qu’il n’y a donc aucune raison de paniquer. La mortalité est très faible depuis le début à part chez les personnes ayant une très faible espérance de vie, a ajouté le champion de l’hydroxychloroquine. Inutile de dire que Didier Raoult est un personnage controversé en France.

“Parce que j’étais un admirateur de Raoult…, j’ai professé sur twitter des conneries en janvier“

Il fait actuellement l’objet d’une plainte de 500 infectiologues qui lui reprochent d’avoir réalisé des essais cliniques à la limite de la légalité. Le mardi 08 septembre dernier, sur le même plateau de Cnews, un chirurgien s’en est pris lui. « Parce que j’étais un admirateur de Raoult et j’ai cru ce qu’il disait. Et moi personnellement j’ai professé sur twitter des conneries en janvier j’ai dit : il n’y aura pas d’épidémie, elle n’atteindra pas l’Europe, parce que j’ai adhéré ce que disait Raoult » avait déclaré Laurent Alexandre.