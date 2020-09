Le Collectif pour l’ordre démocratique et républicain au Bénin (CODER-Bénin) continue de recueillir des adhésions à son combat pour la restauration de la démocratie béninoise. Par un communiqué signé ce dimanche par le coordonnateur Aristide Atrokpo, le mouvement ‘’Trop c’est trop’’, vient en soutien au CODER-Bénin. Plus encore, ce mouvement se dit désormais membre à part entière du CODER-Bénin, car, ce collectif propose de vraies solutions de sortir de la crise que traverse le Bénin.

Ce choix du mouvement ‘’Trop c’est trop’’ est motivé par un certain nombre de constats. Selon le communiqué de ce mouvement, «le Benin traverse sous Patrice TALON, démocratiquement élu président en mars 2016, une période particulière où les tous les acquis démocratiques sont mis à rudes épreuves, pour ne pas dire détruits ». Pour ce mouvement, des lois régissant la vie de la nation au fonctionnement des institutions de la République ont été foulés au pied, «écartant le pays du chemin de l’égalité empruntée en février 1990, grâce à la complicité d’acteurs politiques assoiffés de pouvoir ». Il estime qu’il est légitime d’avoir des réserves quant à la crédibilité du régime de Patrice Talon et des institutions actuelles à organiser des élections libres, transparentes et inclusives.

Œuvrer pour des élections inclusives et transparentes en 2021

Et c’est fort de ce constat que le CODER-Bénin a lancé un manifeste et une série d’actions «pour exiger le retour aux lois consensuelles ayant toujours garanties une alternance pacifique à la tête de notre Etat ». Alors, le mouvement ‘’Trop c’est trop’’, engagé depuis 2016 pour la défense des acquis de la démocratie béninoise et conscient de l’urgence d’œuvrer pour préservation de la paix, se joint donc à ce collectif. Le mouvement remercie dont tous les signataires du manifeste citoyen. Il «appelle le peuple béninois pour une restauration urgente de l’ordre démocratique avant les présidentielles de 2021 ».

Le mouvement ‘’Trop c’est trop’’ «exige le retour aux lois consensuelles issues de la Conférence Nationale des Forces Vives ». Et, il appelle à une mobilisation générale pour des élections présidentielles libres, inclusives et transparentes en 2021, ouvertes à toutes les obédiences politiques. Le mouvement ‘’Trop c’est trop’’ et le CODER-Bénin invitent toutes les forces vives éprises de paix d’égalité et d’équité à se rejoindre à eux pour la réussite du symposium qui sera organisé dans les tous prochains jours.