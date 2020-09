La menace continue de planer sur la tête de TikTok tant que les Américains ne seront pas les actionnaires majoritaires au sein de l’entreprise détentrice de l’application. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des déclarations qui ont été faites par le président américain ce lundi lors de son passage sur la chaîne américaine Fox News. Donald Trump fait clairement remarquer que si Oracle et Walmart «ne prennent pas le contrôle total (de la nouvelle entité) », aucun accord ne serait possible.

“Nous ne conclurons pas l’affaire”

«S’ils le font, nous ne conclurons tout simplement pas l’affaire», a-t-il notamment martelé au cours de cette sortie médiatique. Cette annonce intervient alors que les négociations qui sont en cours entre les différentes parties indiquent que ByteDance pourrait garder 80% de l’actionnariat. Selon les projets qui étaient en train d’être établis, une nouvelle société sera créée et rassemblera les différentes parties impliquées.

20% reviennent aux entreprises américaines selon l’accord

Elle devrait être baptisée TikTok Global. Avec son siège social aux Etats-Unis, l’entreprise devrait embaucher 25.000 personnes selon les précisions qui ont été faites par Oracle et Walmart dans un communiqué. Avant une future entrée à la Bourse de New York prévue d’ici un an, Oracle devrait acquérir 12,5% des parts de TikTok et Walmart 7,5% selon les ententes qui étaient en cours.