Portland est l’un des foyers de protestation contre les discriminations raciales et les violences policières aux Etats-Unis. En effet, cela fait plus de 100 jours que des manifestations quasi-quotidiennes secouent cette ville de l’Oregon. Les policiers usent souvent de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Hier jeudi 10 septembre, le maire de la ville a interdit l’utilisation de ce composé chimique qui provoque une irritation temporaire des yeux et des voies respiratoires.

Dans une brève annonce, Ted Wheeler indique que le moment est venu « pour tout le monde de réduire la violence dans notre communauté ». « Nous voulons tous le changement (…) la justice pour les personnes noires et toutes les personnes de couleur… C’est pourquoi en tant que chef de la police, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, je donne instruction à la police de Portland de cesser d’utiliser du gaz lacrymogène pour le maintien de l’ordre… Nous avons besoin d’autre chose. Nous en avons besoin maintenant » a-t-il poursuivi. Cette décision intervient après les incidents du 05 septembre dernier. En effet, ce jour-là, la police avait fait usage de grenades lacrymogènes contre des manifestants qui se dirigeaient vers un commissariat.

Une décision qui laisse perplexe

Le produit chimique a envahi des riverains parmi lesquels se trouvaient des enfants. Il s’est même propagé dans les maisons. Le maire a essuyé à l’occasion des critiques sur les réseaux sociaux. On ignore si sa récente décision sera vu d’un bon œil par les militants “Black Lives Mater”. Inutile de dire que ceux-ci ne l’apprécient guère et ne manquent aucune occasion pour le conspuer.

L’un des griefs portés contre lui est d’avoir échoué à réduire les violences policières et les discriminations raciales. Signalons par ailleurs que la mesure prise par M Wheeler est pour le moins embarrassante parce que les policiers qui ont gazé les manifestants le 05 septembre dernier étaient de l’Etat de l’Oregon. Ils recevaient donc des ordres du gouverneur et non du maire.