Le Premier ministre indien Narendra Modi a promis mettre à la disposition du monde entier, sa production de vaccin contre le coronavirus (covid-19). Dans une allocution préenregistrée à l’Assemblée générale des Nations unies ce samedi 26 septembre 2020, il a déclaré qu’ : « en tant que plus grand pays producteur de vaccins au monde, je veux donner une assurance de plus à la communauté mondiale aujourd’hui ». L’homme fort de l’Inde a par ailleurs ajouté que la capacité de production et de distribution du vaccin de son pays sera utilisée pour renforcer la capacité mondiale à lutter contre la pandémie.

L’Inde est à la phase 3 des essais cliniques

Notons que depuis le début de la pandémie, plusieurs essais cliniques ont été lancés dans le monde entier. Selon le Premier ministre indien, son pays en est à la phase 3 de ces essais, qui est une étape visant à déterminer la sécurité et la fiabilité des vaccins. Toujours au cours de l’Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général, Antonio Guterres a demandé à ce qu’un vaccin du « peuple » soit disponible et accessible à tous les pays. En outre, le mardi dernier, il avait exprimé sa préoccupation quant au fait que certains pays signent « des accords parallèles exclusivement pour leurs propres populations ».

Un comportement autodestructeur

Il n’a pas manqué de qualifier ce comportement d’injuste, puisque selon lui, il est autodestructeur. « Aucun de nous n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité. Tout le monde le sait » a-t-il ajouté. Pour rappel, au cours du mois d’Août, Narendra Modi avait fait savoir que l’Inde était disposée à fabriquer de manière intensive des vaccins contre le coronavirus et qu’elle n’attendait que le feu vert des autorités lui soit donné pour la lancer.