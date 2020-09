L’apparition du nouveau coronavirus a pris de court tous les pays. Elle a en 25 semaines anéanti 25 ans de progrès pour faire vacciner le monde contre les maladies mortelles. C’est du moins ce qu’a déclaré Bill Gates se référant à une estimation de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, une structure qui collabore avec sa Fondation. Le milliardaire américain fait également savoir que la crise sanitaire a stoppé les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de développement dans le monde. « La pandémie Covid-19 a non seulement arrêté le progrès-elle l’a fait reculer » a déclaré la deuxième fortune mondiale lors d’une conférence téléphonique avant la publication du rapport annuel de sa Fondation.

Annonces

Le cofondateur de Microsoft estime que la première chose à faire est « de mettre fin à la pandémie » en trouvant un vaccin sûr, fiable et largement disponible. Il s’est d’ailleurs félicité de l’accord international signé entre 170 pays et qui leur permet de développer et de fournir des vaccins dans le monde. « Créer une barrière parfaite entre votre pays et le reste du monde est très, très difficile à faire » a déclaré le milliardaire américain, persuadé que tout reviendra à la normale si on parvient à créer un monde dans lequel la majorité des gens sont vaccinés.

Si les pays riches s’accaparent les premières doses du vaccin il y aura deux fois plus de morts

C’est une sorte d’alerte parce que selon une étude de l’Université Northeastern figurant dans le rapport Goalkeepers 2020 de la Fondation Bill & Melinda Gates publié lundi , si 50 des pays les plus fortunés du monde se procurent les 2 premiers milliards de doses de vaccin, les conservant pour leur propre peuple, « presque deux fois plus de personnes pourraient mourir de la Covid-19 ». Pour le moment, seule la Russie a annoncé avoir mis au point un vaccin contre la Covid-19.