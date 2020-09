Ce dimanche au Parc Des Princes, deux rivaux du monde footballistique français se sont affrontés dans un match qui comme à l’accoutumée, a été très disputé. Un nouveau derby qui cette fois s’est terminé à l’avantage de l’Olympique Marseillais contre le Paris-St-Germain 1-0. Un match disputé au cours duquel, l’arbitre Jérôme Brisard, s’est vu dans l’obligation de distribuer à profusion des cartons d’avertissement et au final avait dû expulser pas moins de 5 joueurs. Mais ce dimanche au Parc des Princes, les afficionados du ballon rond ont également assisté à un match dans le match, une rencontre intimement disputée entre deux joueurs , Neymar Jr du club parisien et Alvaro Gonzalez de l’OM.

Annonces

Une affaire d’insultes racistes

Cinq expulsions ont émaillé le derby dimanche soir entre le PSG et l’OM. Des expulsions qui ont été actées en fin de matchs, quatre à la 97 ème minute, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, côté parisien et Jordan Amavi et Dario Benedetto côté marseillais. Et le dernier celui de Neymar acté lui à la 99 ème minute de jeu. On peut aisément comprendre que la tension était à son maximum, au Parc des Princes. Mais outre cette tension toute « compétitive », le match avait aussi connu des tiraillements entre Neymar et le jouer marseillais, Alvaro Gonzalez.

L’attaquant parisien et le défenseur central marseillais s’était tout le match durant apostrophé verbalement. Des frictions qui ont connu leur apothéose à la suite de la bagarre induite par la faute de Leandro Paredes sur Dario Benedetto. A ce moment-là et alors qu’il sortait du terrain, l’attaquant brésilien avait sarcastiquement applaudi l’arbitre, et frappé le défenseur marseillais à l’arrière de la tête. Interrogé sur son geste Neymar dira qu’il n’avait juste réagi qu’à un commentaire « raciste ».

Annonces

Avant d’ajouter un peu plus tard sur les réseaux sociaux, qu’il regrettait de ne pas l’avoir frappé en pleine face. Mais ce lundi, visiblement apaisé et revenu à de meilleures sentiments, l’attaquant brésilien avait fait une rétrospection sur son clash avec Gonzalez. Sur Instagram, Neymar s’est dit attristé de s’être laissé aller à de tels débordements, sans toutefois retirer ses accusations de propos racistes à l’endroit du défenseur marseillais. Mais selon le joueur parisien, il aurait peut-être été plus judicieux de laisser couler, et d’ignorer les insultes.