La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de sévir aux Etats-Unis. En effet, après le président américain et plusieurs de ses collaborateurs à la Maison-Blanche, le virus fait parler de lui au sein de l’armée américaine. Selon une annonce qui a été faite par le Département de la Défense, plusieurs hauts gradés de l’armée américaine ont été placés en quarantaine. Cette situation est intervenue suite au résultat du test effectué par la deuxième autorité de la Garde côtière.

Tous les participants à la réunion, mis en quarantaine

En effet, ce haut gradé de l’armée américaine a été testé positif aux Covid-19. L’amiral Charles Ray, le vice-commandant de la Garde côtière avait eu au cours de la semaine écoulée plusieurs rencontres avec d’autres responsables au Pentagone. «Tous les contacts étroits potentiels de ces réunions sont en quarantaine et ont été testés ce matin», a fait savoir le porte-parole du ministère de la Défense Jonathan Hoffman par le canal d’un communiqué qu’il a publié.

Aucun nouveau cas au Pentagone pour le moment

«Aucun contact du Pentagone n’a présenté de symptômes et nous n’avons aucun test positif supplémentaire à signaler pour le moment.», a-t-il précisé. La mesure de la quarantaine a été imposée à un nombre non négligeable de hauts responsables de l’armée américaine. Il s’agit entre autre des deux chefs d’état-major interarmées, des chefs de service de l’armée et de la force aérienne. Plusieurs chefs services de la marine ainsi que de la force spatiale sont également concernés.