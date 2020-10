Avant de tomber amoureuse d’Emmanuel Macron, Brigitte Trogneux était en couple avec André-Louis Auzière. Ils ont convolé en justes noces en 1974. Sa fille Tiphaine Auzière a annoncé sa mort ce jeudi 08 octobre dans les colonnes de Paris Match. L’avocate âgée aujourd’hui de 36 ans, indique que le décès de son père est intervenu en décembre 2019. « Mon père est mort, je l’ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. Je l’adorais, c’était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter » a déclaré Tiphaine Auzière qui se trouve être la benjamine du banquier disparu à l’âge de 68 ans.

Le couple s’est séparé en 2006

Le couple Auzière-Trogneux qui s’est séparé en 2006 a eu trois enfants en tout. Le premier, Sébastien, est né en 1975 et sa sœur Laurence, deux ans plus tard. La sortie médiatique de Tiphaine Auzière et la révélation de la mort de son père n’a suscité aucun commentaire du côté de la Première dame. Son entourage ne souhaite pas parler de ce sujet “d’ordre privé”.

C’est du moins, la réponse servie aux journalistes qui tentaient de contacter Brigitte Macron. Notons que l’ex mari de la Première dame n’a jamais voulu s’afficher dans les médias , même après l’élection d’Emmanuel Macron en 2017. Les journalistes ont tenté de le contacter en vain.