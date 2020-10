Invitée du no286 de Café médias plus de ce vendredi 23 octobre 2020 à la Maison des médias sise à Gbédjromèdé à Cotonou, la vice-présidente de la CENA, Geneviève Boko Nadjo est revenue sur les raisons qui ont sous-tendu la décision de l’institution de rendre le parrainage confidentiel. Elle rappelle que l’article 44 nouveau de la constitution du Bénin dispose que «dorénavant, nul ne peut être candidat aux élections présidentielles sans être parrainé par des élus dont les modalités seront précisées par la loi ».

Cet article 44 nouveau a été repris par le code électoral qui précise que «le président (et le vice-président) candidat ne peut se présenter aux élections présidentielles que lorsqu’il aura fourni 10% au moins des élus maire et député ». Geneviève Boko Nadjo précise que la loi dit par ailleurs que la CENA organise les élections. Et à ce titre, le code électoral précise que la CENA a l’obligation de mettre en application les dispositions légales encadrant le scrutin en République du Bénin. Au regard de ces précisions, la CENA a pris sur elle de déterminer les modalités de mise en œuvre du parrainage.

Dans ces modalités de mise en œuvre, cette institution a décidé que le parrainage sera confidentiel. Plusieurs raisons justifient cette décision. «La première raison, c’est que le code ne nous demande pas de rendre le parrainage public », confie-t-elle. La deuxième raison, la vice-présidente informe que le code en ses dispositions (article 41) précise que le formulaire du parrainage fait partie de la déclaration de candidature du futur président aux élections.

Protection des données personnelles

A ce niveau, Elle explique que la déclaration de candidature est dossier qui comporte des données nominatives du candidat. Il comporte également entre autre, «le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le certificat de résidence, le quitus attestant qu’il est à jour de ses impôts sur les trois années, la caution et le formulaire nominatif de parrainage ». Alors, Geneviève Boko Nadjo précise que la CENA n’a jamais publié le contenu du dossier d’un candidat quel que soit l’élection. «C’est comme si vous nous demandez de publier un dossier de candidature d’un futur président de la République dans lequel figure son certificat médical », développe-t-elle. Selon elle, la CENA veut protéger les données personnelles du candidat dans la mesure où il y a même une loi en la matière qui exige que les données personnelles de n’importe qui doivent être protégées sauf avis contraire de la personne concernée.

Autres raisons

La vice-présidente de la CENA fait remarquer que la constitution de la République du Bénin déclare que le député est l’élu de la nation toute entière et n’a pas de mandat impératif. A partir de cet instant, un député est libre de parrainer qui que ce soit. Le parti pour lequel il est élu ne peut pas lui imposer de parrainer telle ou telle personne. Geneviève Boko Nadjo indique qu’indépendamment de cette disposition-là, il a encore un autre argument. Elle relève que le formulaire de parrainage n’appartient pas à l’institution chargée d’organiser les élections au Bénin. Le parrain n’amène pas son formulaire à la CENA.

«Il est vrai que pour obtenir le formulaire, il faut qu’il vienne remplir certains nombres de conditions au niveau de la CENA », explique-t-elle. Mais, quand le parrain prend son formulaire de parrainage, il lui appartient. Ce formulaire qu’il aura rempli au bénéfice de l’un quelconque des candidats, il le remet au candidat qu’il a parrainé. Et c’est le candidat qui le met dans son dossier et vient déposer ledit dossier à la CENA. Donc, la CENA ne peut pas soutirer le formulaire de parrainage du dossier pour le publier. Un parrain ne peut parrainer qu’un seul duo de candidats.