Les scientifiques de l’Agence nationale de médecine (ANM) en France ont recommandé l’utilisation de la vitamine D, en tant que compléments pour les patients atteints de la covid-19. Selon ces chercheurs, cette substance est une « prohormone synthétisée dans le derme » qui est à l’origine de « l’absorption intestinale du calcium et de la santé osseuse ». Cependant, ils ont précisé que la vitamine D a des « effets non classiques ».

Elle « joue un rôle dans la régulation et la suppression »

Selon l’ANM, la vitamine D agit ainsi dans le système immunitaire du corps humain, « par stimulation des macrophages et des cellules dendritiques ». Par conséquent, elle « joue un rôle dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique à l’origine du syndrome de détresse respiratoire aigu qui caractérise les formes sévères et souvent létales de Covid-19 ». Toutefois, dans un communiqué, l’ANM a mis l’accent sur le fait que la vitamine D ne doit, en aucun cas, être substituée à un traitement pour lutter contre le coronavirus. Aussi, n’est-elle pas un traitement qui pourrait prévenir la covid-19.

Dans le même temps, l’agence nationale de médecine a fait savoir qu’« en atténuant la tempête inflammatoire et ses conséquences, elle pourrait être considérée comme un adjuvant à toute forme de thérapie ».