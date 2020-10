Des médecins testés positifs au nouveau coronavirus (covid-19) continuent d’exercer leurs fonctions. Les faits ont lieu dans la commune de Nantes située à l’ouest de la France, plus précisément au centre hospitalier universitaire, selon le personnel des urgences. Ces derniers sont étonnés du fait que deux médecins infectés au coronavirus sont toujours sur leurs lieux de travail. Aussi, estiment-ils que cela entraînera une propagation du virus. Pour faire savoir leur mécontentement, ils se sont donc adressés à la confédération générale des travailleurs(CGT).

11 soignants positifs continuent d’exercer en réanimation

Le syndicat souligne que la situation est dangereuse non seulement pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant de l’hôpital. L’information a par ailleurs été confirmée par un médecin qui a requis l’anonymat. La situation semble préoccuper la CGT qui fait état de 11 soignants positifs qui continuent d’exercer en réanimation. Cependant, le fait que les médecins atteints du coronavirus travaillent toujours, est bel et bien autorisé par le centre hospitalier. En effet dans un communiqué, la direction du CHU de Nantes a indiqué que certains personnels diagnostiqués positifs au coronavirus peuvent continuer leur travail afin d’assurer la continuité des soins.

Notons que cette mesure est également validée par le Haut Conseil de Santé publique. Pour rappel, la France enregistre plus de 700 000 cas de coronavirus et plus de 32 600 décès.

