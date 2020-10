Les différentes réformes engagées par l’actuel locataire de l’Elysée, n’auraient été profitables que pour les personnes les plus riches. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport publié ce jeudi 8 octobre par « France Stratégies ». Il s’agit d’un organisme de prospective et d’évaluation des réformes en cours rattaché aux services du premier-ministre.

0,1% d’augmentation du revenu des plus riches

Le document stipule particulièrement que le mécanisme relatif la suppression de l’ISF et l’instauration du prélèvement forfaitaire unique ont permis aux revenus d’une catégorie de personnes de bondir de 0,1%. Cette initiative qu’avait eu l’administration dirigée par Emmanuel Macron avait uniquement pour objectif de de favoriser l’investissement en France et de limiter les départs des plus aisés à l’étranger. A en croire certains détails qui ont été faits dans le document, les différentes décisions qui ne concernent qu’une petite partie du contribuable.

L’objectif de la réforme n’aurait pas été atteint

« Deux tiers des 23 milliards d’euros ont été reçus par 38.000 foyers (0,1 % des foyers), dont un tiers par 3800 foyers (0,01 % des foyers), alors que l’année précédente la moitié des 14 milliards avaient été reçus par 38.000 foyers, dont un petit quart par 3800 foyers », a fait savoir le rapport publié par la structure. A en croire d’autres confidences qui ont été faites dans le document, l’objectif visé n’aurait finalement pas été atteint. Aucun effet significatif de ces réformes sur investissement n’aurait été observé.