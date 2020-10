Le bitcoin, future valeur refuge ? Selon certains analystes, comme le financier Raoul Pal, ancien de la Goldman Sachs, la plus célèbre des cryptomonnaies, pourraient bien dépasser la barre du million de dollars, dans les 5 prochaines années. Prédiction réaliste ou saugrenue ? Pour le moment, la valeur du bitcoin est établie autour des 11.500 dollars.

Interviewé par Stansberry Research, l’analyste financier a été très clair. En effet, d’énormes masses d’argent sont sur le point d’arriver dans le bitcoin, de la part de grosses entreprises et de grosses institutions. Les canaux d’investissements s’organisent, se mettent en place et beaucoup de géants de la technologie s’organisent, comme Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui gère également Square, la société de paiement.

Le bitcoin : la rue vers l’or ?

Cette même entreprise a confirmé investir 50 millions de dollars dans le bitcoin. Avocat des cryptomonnaies, Dorsey estime que le bitcoin est un instrument unique d’autonomie et d’universalisation des devises. La crise du covid-19 a également mis à mal certaines institutions et modes de fonctionnement. Aujourd’hui, les entreprises souhaitent ainsi investir de manière intelligente et décentralisées.

La FED se prépare-t-elle réellement ?

Tyler Winklevoss, co-fondateur de Facebook, semble lui aussi être persuadé des bienfaits du bitcoin. Selon lui, la FED, la réserve fédérale américaine, travaille à la prochaine ruée vers le BTC. Pour le moment, rien de bien concret donc, surtout beaucoup de spéculations autour d’un marché qui reste très volatile. S’il est possible de gagner gros, il est également très simple de tout perdre.