A l’issu de la rencontre qui a eu lieu ce dimanche entre la France et le Portugal et qui s’est soldé par un score nul et vierge, Kylian Mbappé a témoigné toute son admiration pour Cristiano Ronaldo. Par une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’attaquant du Paris Saint Germain a dévoilé une photo de lui ainsi que de la star portugaise.

“Idole”

On peut voir les stars du football rigoler sur un cliché et assez proche sur un autre. L’international français aura mis un seul mot en commentaire de cette publication. « Idole », a-t-il laissé lire. Selon les images qui ont été rendues publiques sur cette rencontre, on peut voir les deux joueurs, en train d’échanger quelques mots au début de la seconde période du match sur la pelouse du Stade de France.

Un match nul

Le match qui s’inscrivait dans le cadre de la Ligue des Nations s’est soldé sur score de nul et de vierge malgré la présence d’un nombre non négligeables de stars du football sur la pelouse du Stade de France. En plus de Kylian Mbappé et de Cristiano Ronaldo, on note la présence de Antoine Griezmann et Paul Pogba côté de la France, Joao Felix et Bernardo Silva côté lusitanien.

