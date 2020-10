Les boissons ‘light’ sont supposées être sans sucre. Pour autant, sont-elles plus adaptées à notre santé ? Selon une récente étude, ces boissons allégées seraient en fait, tout aussi dangereuses pour l’organisme que les boissons classiques. Une étude publiée dans la revue Journal of the American College of Cardiology.

Cette étude a été rendue possible grâce à l’analyse des données de l’étude Nutrinet Santé. Cette étude épidémiologique, lancée en 2009, a permis de récolter les analyses de 104 670 personnes. Cette étude a permis de définir ce que mangeant ces personnes sur une période de 24 heures, à diverses reprises. Sur ce point, les chercheurs se sont surtout penchés sur la consommation en boissons sucrées de ces personnes. Les personnes étaient ensuite classées en trois catégories, les non-consommateurs, les petits consommateurs et enfin, les gros consommateurs de telles boissons.

Les boissons lights, mauvaises pour la santé

Afin d’éviter les risques de mauvais résultats, les chercheurs se sont concentrés sur la période allant de 2012 à 2019. Ils ont notamment recherché les cas d’attaque cardiaque, d’infarctus du myocarde, d’angioplastie, de syndrome coronarien aigu et d’ischémie cérébrale transitoire. Tout un ensemble de maladie cardio-vasculaire observée chez les sujets s’étant prêtés au jeu de l’étude. Résultat, sur les 104.000 personnes concernées, 1.379 ont présenté des pathologies similaires à celles citées ci-dessus.

Hausse des risques cardiovasculaires

Ainsi, l’étude suggère que les boissons dites light présentent des risques parfaitement similaires pour la santé, à des boissons classiques. Une étude confortée par une analysée américaine datant de 2019. À l’époque, des chercheurs ont étudié 81.000 femmes ménopausées et leurs réactions suite à la consommation de boissons sucrées. Résultat, les risques ainsi que les taux d’accident vasculaire cérébral ont été très élevés.