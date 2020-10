Le télétravail peut se définir selon les experts, comme un contrat de travail dans lequel l’employé travaille en dehors du cadre strict de l’entreprise. Cela signifie souvent travailler à domicile ou dans un endroit proche de la maison, comme un café, une bibliothèque ou un espace de travail partagé. Et pour ce faire, les outils technologiques sont mis à profit : ordinateurs, internet, visioconférence, travail en réseau. D’ailleurs les emplois TIC ont été les premiers, contexte pandémique aidant, à adopter ce style de travail.

Cependant, si dans un contexte de crise sanitaire soutenu, les autorités mondiales du travail ont préconisé sa vulgarisation, et que des autorités gouvernementales l’ont soutenu ; le télétravail ne serait pas sans risques. Selon une récente enquête menée par l’IFOP, l’Institut français d’opinion publique et commanditée par l’association JNA- Journée Nationale de l’Audition, les nuisances sonores pouvaient être à la maison, pire que sur le lieu du travail.

Un impact important sur l’audition

Il ressort de l’enquête que le télétravail loin de n’avoir que des avantages, avait aussi un impact important sur la santé, notamment par les bruits et les nuisances sonores. C’est que le télétravail, fortement recommandé pour contrer la propagation de la covid-19, induisait, par la nature même de ses moyens, de mauvais comportements auditifs.

En travaillant avec l’ordinateur ou sur internet, on était poussé à garder des heures durant des écouteurs, ou à utiliser des enceintes ce qui obligeaient à beaucoup plus de concentration pour mener une conversation normale. En outre le télétravail avait multiplié pour nombre de travailleurs, les taux horaires de conversations téléphoniques.

De tous ces éléments, ils découlaient, selon l’enquête, que le télétravail avait induit pour 51 % des personnes interviewées, une perte de la concentration et pour 49 % « fatigue, (…) lassitude et irritabilité dans la vie quotidienne ». Des répercussions sur la santé en général ont également été observées: maux de tête (39%), troubles du sommeil (36%), hypertension artérielle (23%), stress (44%), la nervosité et l’agressivité (43%), sifflements et acouphènes (38%) et la surdité (34%).