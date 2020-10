Un mariage juif orthodoxe qui voulait accueillir au moins 10 000 invités a été interdit dans l’Etat de New York. L’information a été donnée hier samedi 17 octobre 2020 par le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, qui a jugé cet évènement contraire aux mesures pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus (covid-19). Au cours d’une conférence de presse, il a fait savoir que : « On nous a dit que ça allait avoir lieu. Nous avons mené une enquête et constaté que c’était peut-être vrai. Il y avait un grand mariage planifié qui aurait violé les règles sur les rassemblements ».

Une région de l’Etat où la propagation du virus est inexistante

Les autorités newyorkaises ont été informées dudit mariage par le bureau du shérif du comté de Rockland, qui a indiqué que l’évènement devrait avoir lieu le lundi prochain à Williamsburg, une région de l’Etat où la propagation du virus est inexistante. Andrew Cuomo s’est par ailleurs adressé aux organisateurs du mariage en leur faisant savoir que la tenue d’un tel mariage, avec un tel nombre d’invités n’était pas possible. « Écoutez, vous pouvez vous marier, mais vous ne pouvez pas inviter un millier de personnes à votre mariage. Vous obtenez les mêmes résultats à la fin de la journée. Et c’est moins cher aussi! » a-t-il ironisé.

Une hausse des contaminations

Notons que la communauté juive orthodoxe à New York avait dernièrement exprimé son mécontentement contre les mesures mises en place par les autorités pour ralentir la circulation du nouveau coronavirus. Dans le même temps, les nouvelles contaminations sont en hausse dans certaines villes de l’Etat, particulièrement dans les zones où les juifs sont en nombre important. Parmi eux, certains accusent les autorités de stigmatisation.