1,45 milliard de dollars. C’est du moins le montant que l’Iran est condamné à payer à la famille d’un ancien agent du FBI qui aurait été gardé en situation de détention depuis plusieurs années. La décision a été prononcée par un tribunal américain. L’agent en question du nom de Robert Levinson est porté disparu depuis mars 2007 alors qu’il avait 58 ans. Sa famille pense qu’il serait probablement décédé.

Une joie pour la famille

A en croire la décision du juge de district américain Timothy Kelly, sa famille a droit de la part de la République Islamique d’Iran 107 millions de dollars d’indemnisation et des dommages-intérêts punitifs de 1,3 milliard de dollars. La famille du disparu n’a pas caché sa joie suite à l’annonce de la décision. « Ce jugement est la première étape dans la recherche de la justice pour Robert Levinson, un patriote américain qui a été kidnappé et soumis à des souffrances inimaginables pendant plus de 13 ans », ont-ils fait savoir.

L’Iran nie les faits

« Jusqu’à présent, l’Iran n’a subi aucune conséquence pour ses actions. La décision du juge Kelly ne ramènera pas Bob à la maison, mais nous espérons qu’elle servira d’avertissement contre de nouvelles prises d’otages par l’Iran », ont-il poursuivi. Notons que l’Iran ne reconnait la mort du concerné sur son territoire. Les autorités de ce pays indiquent notamment que le disparu aurait quitté le pays depuis plusieurs années.