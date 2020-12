« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », disait Pierre Corneille. Cette citation vient encore de trouver tout son sens avec l’exemple d’un Youtubeur âgé seulement de neuf ans originaire du Texas, aux Etats-Unis. Si ces dernières années, des exemples de jeunes génies de l’informatique sont légion, l’exploit réalisé par ce jeune garçon de neuf ans force l’admiration.

Ryan Kaji, un jeune garçon d’à peine 9 ans est connu depuis un moment grâce à ses vidéos d’unboxing. En gros, dans ces vidéos, Ryan Kaji, ouvre des paquets de jouets qu’il présente à ses 27,4 millions d’abonnés et fait des critiques. Créé il y a cinq ans par les parents du jeune Ryan, la chaîne Youtube aurait eu près de 44 milliards de vue selon le site thématique Social Blade

Selon des sources bien introduites, la vente de produits (essentiellement des jouets et des vêtements) dérivés associé à l’image de sa chaîne YouTube auraient engendré près de 200 millions $ US. En dehors de cela, Ryan serait en partenariat avec la chaîne Nickelodeon sur le projet d’une série intitulé Ryan’s Mystery Playdate. Le montant de ce partenariat n’est pas révélé. Récemment, Forbes aurait révélé que le jeune garçon âge de 9 ans empoche la bagatelle de 29,5 millions de dollars américains cette année et serait le youtubeur le mieux payé cette année pour la 3è fois consécutivement.