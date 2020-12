En Russie, les forces de l’ordre sont actuellement à la recherche de malfrats ayant visiblement dérobé certains équipements d’un avion Iliouchine Il-80. Une information confirmée par le ministère de l’Intérieur. De son côté, le Kremlin a tapé du poing sur la table, affirmant que les mesures nécessaires seront prises.

Actuellement en maintenance au Centre aéronautique Beriev de Taganrog, un avion Iliouchine Il-80 a été la cible de voleurs. Ces derniers ont effectivement réussi à dérobé pour 11.000 euros d’équipements. Une enquête a ainsi été ouverte par les forces de l’ordre, qui souhaitent rapidement retrouver les responsables de ce méfait, découvert sur le tard. En effet, une inspection menée au sein de l’appareil a permis de découvrir que des équipements radio ont disparu.

Un avion russe pillé par des malfrats

Pour le moment, l’enquête n’a rien donné et personne n’a été arrêté. De son côté, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a confirmé que les mesures nécessaires seront prises afin de s’assurer que ce genre d’événement ne se reproduise plus à l’avenir. Une manière pour l’exécutif de taper du poing sur la table et décourager l’ensemble des personnes qui auraient pour idée de s’attaquer aux « avions du Jugement dernier ».

Le Kremlin tape du poing sur la table

Il s’agit du surnom donné à cet appareil, conçu sur la base de l’Iliouchine Il-86, ancien avion de ligne soviétique. Cet avion devrait permettre au commandement russe de diriger les forces armées en cas de guerre nucléaire. Cet avion subit actuellement de travaux de maintenance en vue d’être rééquipés, après avoir été modernisé au cours des derniers mois.