La ville de Parakou en ébullition ce dimanche 20 décembre 2020 en raison de la visite de l’ancien Président Boni Yayi. Le président d’honneur du parti de l’opposition « Les Démocrates » est allé rendre visite aux militants de sa formation politique. La rencontre a eu lieu au siège du parti sis dans la cité des kobourou.

C’est la première sortie politique de l’ancien locataire de la Marina après l’obtention du récépissé provisoire délivré par le ministère de l’intérieur au parti politique « Les Démocrates ». Boni Yayi est allé à la rencontre des militants de Parakou notamment au siège du parti pour présenter aux uns et autres, le précieux sésame.

Des anciens ministres et députés pour l’accompagner

Occasion pour l’ancien président de rappeler les conditions d’obtention du document ainsi que la veille citoyenne tenue par le peuple béninois. Étaient également présents aux côtés de Boni Yayi, les nouveaux membres de la formation politique. La mobilisation du dimanche 20 décembre a également connu la présence d’anciens ministres ainsi que plusieurs anciens députés.

« Mes chers compatriotes, mon coeur pleure partout et je vous vois partout. De l’Est à l’Ouest. Du Sud au Nord », a déclaré à l’assistance l’ancien Président Boni Yayi. Le président d’honneur du parti « Les Démocrates » s’est réjoui du combat citoyen et démocratique de chaque militant et militante qui a abouti à l’obtention du récépissé.