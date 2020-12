Le leader du Rassemblement Joël Aïvo poursuit inlassablement son dialogue itinérant. L’homme a entrepris samedi 26 décembre 2020, une rencontre à Godomey, l’un des arrondissements de la commune d’Abomey-Calavi. La séance a connu la présence d’une forte délégation du parti de l’opposition « Les Démocrates » mais aussi et surtout des responsables du parti Grande Solidarité Républicaine (GSR).

La bataille pour la restauration de la démocratie au Bénin au cœur d’une rencontre de taille samedi 26 décembre à Godomey. Cette entrevue s’inscrit dans le cadre du dialogue itinérant du professeur Joël Aïvo. L’objectif est d’établir une convergence de vues pour le rétablissement de la démocratie en difficulté depuis l’avènement du régime en 2016. Plusieurs questions d’intérêt général ont été abordées lors de ce grand rendez-vous initié par l’universitaire Joël Aïvo. Du non-respect des décisions de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples à la manipulation de la justice locale aux fins politiques, rien n’a échappé aux discussions. Plusieurs résolutions ont été prises pour le dénouement heureux de la crise sans précédent que traverse le Bénin.

Les partis politiques Grande Solidarité Républicaine (GSR), Les Démocrates et le Rassemblement de Joël Aïvo ont unanimement retenu à l’issue de la concertation en vue du rétablissement de la démocratie : la fin du mandat du Président Talon le 05 Avril 2021 à minuit, l’exécution, sans conditions, des arrêts de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la tenue d’une table ronde inclusive et consensuelle sur le processus électoral et la libération des détenus politiques et le retour des exilés en vue d’une décrispation de la situation politique nationale.