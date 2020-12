Trois recours déposés à la haute juridiction béninoise contre le système de parrainage pour la présidentielle de 2021. Les sages de la cour constitutionnelle se prononcent sur les recours déposés dans deux semaines, soit le 07 janvier 2021. Les requérants dénoncent une violation de la constitution et appellent de tous leurs vœux la suppression du parrainage.

C’est au cours de l’audience plénière du jeudi 24 décembre 2020 que la cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Djogbénou a annoncé la date du délibéré. Il s’agira pour les gardiens de la constitution de se prononcer sur trois recours adressés par des concitoyens sur l’application du système de parrainage à l’élection présidentielle de 2021.

Recours sur l’inapplicabilité

Nourou-Dine Saka Saley, juriste et membre du parti Les Démocrates a déposé à la cour constitutionnelle, l’un des recours sur l’inapplicabilité de l’article 44 nouveau de la constitution du 11 décembre 1990 sur le parrainage et pour inconstitutionnalité de l’article 132 du code électoral. Il en est de même pour Ange Tayéwo Kokodé, médecin qui a déposé un recours contre l’article 132 du code électoral et pour violation des articles 2 et 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Le juriste Armand Bognon dernier requérant indique dans son recours que les articles 44 et 45 de la constitution et l’article 132 du code électoral violent la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Le parrainage viole dit-il, le droit du citoyen à participer librement à la direction des affaires au Bénin.