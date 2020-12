Le processus électoral pour la 3è édition des élections professionnelles au Bénin se poursuit. Et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) reste attentive à ce qui se passe. Ce vendredi 11 décembre 2020, elle est encore montée au créneau à travers un point de presse à la Bourse du travail à Cotonou pour dénoncer les irrégularités relevées dans ce processus électoral. Pour le vice-président de la direction de campagne de cette confédération, Innocent Assogba, tout se passe comme si le Bénin est à sa première organisation de ces élections professionnelles nationales.

Et à ce jour, les Comités électoraux départementaux (CED) ne sont pas installés. Or selon l’arrêté qui les crée, ils sont chargés de veiller au respect et à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant notamment les élections professionnelles nationales 3è édition. Ils sont chargés d’assurer la sensibilisation et le partage d’information sur le vote électronique, d’assister les responsables des services publics, les chefs d’entreprises et d’établissements dans la confection des listes électorales et de faire acheminer en cas de besoin, au Comité électoral national (CEN), les listes établies par les responsables des services publics, les chefs d’établissement et les chefs d’entreprises concernés. Ils exécutent les instructions reçues du président du CEN et tout autre membre délégué, veillent à la publication par voie d’affichage et autres de la liste électorale provisoire et définitive et recensent les doléances pertinentes de toute nature en vue de leur satisfaction.

Ils sont chargés de transmettre dans un délai de 48 heures les comptes rendus des séances au CEN et de produire un rapport bilan de leurs activités. Mais, cet arrêté et les fonctions dévolues aux CED, c’est par voie de presse qu’il a été demandé aux chefs d’entreprises, de services et d’établissement d’envoyer à une plateforme, la liste de leur personnel avec dépôt physique à Cotonou. Pour la direction de campagne de la CSTB, cette option prise a créé des difficultés aux utilisateurs de la plateforme. Plusieurs entreprises et établissements sont sous informés sur le processus. Ils éprouvent des difficultés à accéder à la plateforme de sorte qu’au 3 décembre, date de clôture du dépôt des listes, la moisson a été maigre. Il en est de même le 10 décembre dernier, la nouvelle date de clôture retenue après la première. Et malgré ces difficultés, le CEN cherche à passer en force. La CSTB dénonce cet état de chose. Elle prend, tout de même, acte du retrait de l’opérateur technologique chargé du vote électronique.

Des propositions

La CSTB propose, à cette étape du processus, «l’établissement, par le CEN, d’un chronogramme qui précise clairement les tâches à accomplir, par qui, dans quel délai et précise clairement le jour du vote ». Elle suggère la reprise du processus de recueil de la liste des travailleurs par entreprise, service et établissement non par au plan global mais au niveau des arrondissements, communes, régions pédagogiques, collège d’enseignement général, entités des universités. De même, elle préconise l’installation sans délai des CED qui vont identifier les entreprises, établissements et services susceptibles d’être concernés par les élections. Ces CED vont recueillir les listes, les acheminer vers le CEN après une pré-validation. La CSTB a saisi l’occasion de ce point de presse pour inviter les travailleurs à organiser partout des manifestations de rejet du vote électronique et de l’établissement de la liste électorale par la CENA.