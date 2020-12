La commission électorale nationale autonome (Céna) a présenté aux institutions de la République impliquées dans le processus d’organisation de la présidentielle de 2021, le calendrier électoral. Deux points à l’ordre du jour ont meublé la séance, la présentation du calendrier électoral suivi des amendements et contributions en vue de sa finalisation.

La rencontre présidée par le président de la Céna, Emmanuel Tiando a connu la présence des représentants de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi), de l’agence nationale de traitement (Ant), des ministères sectoriels, de la cour constitutionnelle et de la société civile.

Selon le calendrier projeté aux participants, 17 grandes activités jalonneront le processus électoral à venir. En effet, les candidats à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 disposent seulement de quatre jours pour présenter leur dossier à la Céna. Cette opération se fera du 1er février au 04 février 2021, conformément aux articles 38 et 40 de la loi portant code électoral en République du Bénin.

De même, la commission électorale nationale autonome entend mettre à disposition des députés et des maires les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l’élection présidentielle, du 12 janvier au 31 janvier 2021. Le 22 février 2021, la Céna procédera à la publication définitive de la liste des candidats pour l’élection présidentielle. Tout cela sera précédé de la présentation du calendrier électoral le 11 janvier 2021, a annoncé Emmanuel Tiando.