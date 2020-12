Enfin de bonnes nouvelles pour le mouvement sportif béninois. Près de neuf mois après leur fermeture, le ministre des sports Oswald Homeky a annoncé la réouverture des stades. C’est à la faveur d’une conférence de presse tenue ce mercredi 23 décembre 2020 au ministère des Sports que l’autorité a informé la reprise des activités sportives. Après le conseil des ministres de ce mercredi 23 décembre 2020, le ministre des sports a, officiellement levé la mesure de suspension des activités sportives.

Lors de la conférence animée par Oswald Homeky, il a fait remarquer que le gouvernement a pris le temps d’analyser les implications d’une réouverture des stades afin de prendre sa décision. Avec cette réouverture des stades, le respect des gestes barrières est plus que de mise. C’est pourquoi le ministre en appel à la responsabilité et à la conscience des différents acteurs du mouvement sportif béninois. L’autre information que Oswald Homeky a apportée est que «la professionnalisation du sport a commencé au Bénin». Selon le ministre, les fédérations sportives ont, dans une démarche constructive, participé à un certain nombre de réflexions qui ont permis d’aboutir au modèle retenu. Il a indiqué qu’au niveau de certaines fédérations comme celles de handball et de basket, les choses avaient déjà démarré dans le sens de cette professionnalisation.

Et donc, désormais, les sportifs et les encadrements vont non seulement s’adonner à leur passion mais aussi y tirer des revenus. Car, les sportifs doivent être liés aux clubs par des contrats. Selon le ministre, progressivement toutes les associations vont évoluer avec les entreprises commerciales. De ce fait, les clubs vont cesser d’être la propriété d’une seule personne. Il a rappelé qu’en assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football, les délégués ont voté à l’unanimité la réforme du championnat national avec environ 34 clubs. Chaque club aura droit à 30 licences dont 25 pour des joueurs béninois et cinq pour les joueurs étrangers. Chaque club est tenu d’avoir au moins une équipe de catégorie d’âge et une équipe féminine. Concernant les subventions de l’Etat, le ministre a rassuré qu’elles vont être déployées conformément aux critères d’éligibilité retenues depuis quelques années.