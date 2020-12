La cour constitutionnelle du Bénin a statué ce mardi 1er décembre sur le recours formulé par Habib Ahandéssi, président de l’organisation non gouvernementale, la Voix des étudiants au sujet du décès de l’étudiant Théophile Dieudonné Djaho. La haute juridiction a renvoyé le dossier au 15 décembre prochain pour défaut du certificat de décès de l’illustre disparu.

Le décès tragique de Théophile Dieu-donné Djaho, étudiant en première année de géographie qui a succombé à la suite des échauffourées à l’université d’Abomey-Calavi en mars dernier ne passera pas suos silence. Un recours a été adressé à la cour constitutionnelle qui a statué et renvoyé le dossier pour complément d’information.

Invité à défendre son recours, Habib Ahandéssi a défendu le contenu de ses allégations au cours d’une audience publique. Avant de prononcer sa décision, la haute juridiction a exigé un complément d’information. Il s’agit en effet, d’une pièce à conviction qui n’est rien d’autre que le certificat de décès de l’étudiant Théophile Dieu-donné Djaho.

A noter que le président de l’organisation non gouvernementale, La Voix des étudiants avait adressé le 02 novembre dernier, à la cour constitutionnelle, son recours contre le Président de la République et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique pour violation des articles 15, 19, 34, 35, et 41 de la constitution dans l’affaire de l’étudiant tué par balle sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi. La haute juridiction a renvoyé l’audience publique au 15 décembre 2020.