Neuf mois après la suspension des championnats nationaux de football, les joueurs vont pouvoir retrouver le chemin des stades. La Fédération béninoise de football (FBF) a tenu, ce mardi 22 décembre 2020 à Grand-Popo, une Assemblée générale extraordinaire pour décider de la reprise des activités et du nouveau format du championnat national. La première décision est que le championnat national va démarrer le 31 décembre 2020. Ainsi en a décidé les délégués.

En ce qui concerne le format, les choses ne sont pas allées totalement dans le sens voulu par le ministre des Sports Oswald Homéky. Présent à cette assemblée générale extraordinaire de la FBF, le ministre a expliqué aux délégués qu’au vu des réformes introduites dans la structuration des clubs, il faut rebattre les cartes. Ainsi, il a proposé un championnat avec 40 clubs repartis en quatre poules de 10 qui vont jouer la ligue professionnelle. Les quatre meilleurs de chaque groupe soit 16 vont disputer la super ligue pro en linéaire au terme duquel les deux meilleurs vont représenter le Bénin aux compétitions CAF. Les six derniers clubs vont continuer la ligue professionnelle mais en tournoi zonal et les deux derniers descendent en division amateur.

La compétition va durer 9 mois y compris la trêve et le salaire minimum est fixé à 100 000 FCFA par joueur pour 9 mois. Et donc, la masse salariale est de 180 millions FCFA par club. Aucun club ne pourra enregistrer plus de 5 joueurs étrangers et le financement va se faire par des entreprises et des sponsors. Le montant prévisionnel sponsoring est de 650 millions de FCFA. Après les questions et réponses puis un débat houleux, le ministre s’est retiré. Et les délégués ont voté avec 73 voix un championnat à 34 clubs. Pour les autres exigences du ministre, il va falloir attendre le démarrage du championnat.