Le vice-président américain Mike Pence, s’est fait administrer le vaccin Pfizer/BioNTech, contre le nouveau coronavirus, en direct, à la télévision. Une scène qui sert à démontrer que le vaccin est sûr, alors que deux membres du personnel soignant en Alaska ont récemment fait état de graves réactions allergiques.

L’injection, retransmise en direct à la télévision avait ainsi pour but de rassurer les populations sur l’efficacité du vaccin, mais également d’inciter les gens à aller se faire soigner. Un moment important pour Mike Pence, qui s’est déclaré heureux de recevoir ce vaccin, qu’il estime être parfaitement sûr et efficace. Aucune information n’a circulé concernant le président Trump.

300.000 morts du covid-19 aux USA

Les États-Unis présentent toujours à ce jour le bilan le plus dramatique depuis le début de la pandémie avec des cas positifs par millions et plus de 300.000 morts. Le vaccin ne sera pas administré à tout le monde d’un seul coup, mais, comme en Europe et le reste du monde, se fera par phase, avec le personnel hospitalier et les personnes les plus à risques en premier.