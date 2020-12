Ce lundi 14 décembre 2020, le premier vaccin anti-Covid, Pfizer/BioNTech a été injecté sur le territoire américain à New York dans un grand hôpital, Long Island Jewish Medical Center. Il a été injecté devant la presse à une afro-américaine, Sandra Lindsay, infirmière spécialiste des soins intensifs. Souriant lors de l’injection, l’infirmière a indiqué se sentir très bien. « Je n’ai senti aucune différence avec les autres vaccins, » a-t-elle déclaré. Après la vaccination, elle s’est réjouie de l’acte émettant l’espoir qu’il y « a de la lumière au bout du tunnel ».

Elle a par ailleurs invité les Américains à faire confiance au vaccin qui est sûr. « Je me sens optimiste aujourd’hui, soulagée. J’ai le sentiment que la guérison est à venir. J’espère que cela marque le début de la fin d’une période très douloureuse dans notre pays. Je veux dire au public que le vaccin est sûr. Nous sommes dans une pandémie et donc nous devons tous faire notre part pour mettre fin à la pandémie et ne pas abandonner. Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais nous devons continuer à porter notre masque, à garder nos distances. Croyez-en la science. » a-t-elle déclaré.

“Félicitations aux États-Unis, félicitations au monde”

Ayant assisté au premier vaccin, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a félicité l’infirmière, émettant le vœu que le vaccin la protège, elle et ses collègues dans l’exercice de ses fonctions. « J’espère que cela vous donnera, à vous et aux soignants qui travaillent là-dessus tous les jours, un sentiment de sécurité et une compétence renforcée », a-t-il déclaré. Dans un tweet quelques instants après le vaccin, le président Trump a félicité son pays et le monde pour le vaccin. « Premier vaccin administré. Félicitations aux États-Unis, félicitations au monde ! », a-t-il écrit.