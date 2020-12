La santé est ce qu’un être humain a de plus cher. Pendant que chaque jour, le bien-être et l’accomplissement personnel préoccupent tout un chacun, un malheur peut très vite arriver du point de vue santé. Ces dernières années les chiffres des cas d’arrêts cardiaques sont évocateurs et méritent qu’on les prenne au sérieux. Selon de récentes statistiques, ce serait quatre-vingt mille (80 000) personnes qui seraient victimes d’un arrêt cardiaque par exemple en France.

Lorsqu’une crise survient, les défibrillateurs peuvent parfois sauver la vie. Il existe deux types de défibrillateurs : les défibrillateurs automatisés externes (DAE), et les défibrillateurs semi-automatisés (DSA). Une fois posés, les défibrillateurs nécessitent qu’ils soient entretenus pour garantir un bon état de fonctionnement. Dans ce cas précis, vous pouvez faire appel à des professionnels comme Tech-Way qui ont de l’expérience en la matière.

L’acquisition de défibrillateurs est-elle obligatoire pour mon établissement ?

Après un arrêt cardiaque, les instants d’après sont les plus décisifs. Une prompte réaction peut permettre à la victime de retrouver ses esprits. C’est probablement pour apporter des solutions en cas d’incident et vu les statistiques de ces dernières années que la France a décidé de prendre le taureau par les cornes. En effet depuis Janvier 2020, les ERP (Etablissements Recevant du Public) de catégorie 1, 2 et 3 doivent installer en leur sein des défibrillateurs. C’est la loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 qui donne des précisions sur le type de défibrillateurs à utiliser pour ces catégories. Pour les ERP (Etablissements Recevant du Public) des catégories citées ci-dessus, ce sont les défibrillateurs automatisés externes (DAE) qui sont exigées. Les ERP (Etablissements Recevant du Public) de catégorie 4 et 5 de leurs côtés vont à partir de 2021 mettre en place les défibrillateurs chaque année selon la catégorie. Quand on sait que dans 81% des cas d’arrêts cardiaques, une ou plusieurs personnes se trouvent dans les environs, l’intérêt d’avoir à porter de main un défibrillateur qui pourrait sauver la vie à la victime parait très pertinente aux yeux de certains observateurs. Il convient de relever que lorsqu’un massage cardiaque accompagne l’utilisation du défibrillateur les chances que la victime s’en sorte sont multipliés par 10. D’un autre côté, lorsque l’intervention est faite assez rapidement, la victime a 50% de chance de s’en sortir.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un défibrillateur

Avec la réglementation en cours, le choix d’un défibrillateur à installer dans votre entreprise ne devrait pas se faire au pifomètre. Plusieurs critères rentrent en compte pour faire un choix judicieux. Si l’on peut s’attendre à aborder l’aspect financier comme critère de choix, il convient de reconnaitre qu’il y a également d’autres paramètres non moins négligeables qui rentrent en jeu. Par exemple, il faudrait s’assurer que l’équipement respecte les normes de l’ERC 2015 (European Resuscitation Council). Il est aussi important de vérifier qu’il est agréé CE et FDA (Food and Drug Administration). A côté de tout ça, il est important de regarder aussi de près les aspects techniques. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les experts comme Tech-Way.

Avantages d’un contrat de location et maintenance pour vos défibrillateurs

L’entreprise qui veut faire l’installation a le choix entre acheter le défibrillateur ou souscrire à un contrat de location. Comme tout appareil électronique, le défibrillateur nécessite qu’on lui apporte un certain soin si on veut qu’il fonctionne convenablement pendant longtemps. L’acquisition d’un défibrillateur sous la forme d’un contrat de location avec maintenance renferme des avantages qu’il est important de relever. L’entreprise qui choisit cette option peut pousser un ouf de soulagement et orienter ses ressources vers d’autres objectifs. Avec Tech-Way par exemple, un contrôle est effectué chaque année sur le matériel. Des équipes sont disponibles pour intervenir en cas de panne ou de disfonctionnement. Autre point intéressant, Tech-Way qui se charge naturellement de la pose du dispositif complet, n’hésite pas à effectuer un remplacement du matériel lorsqu’il est usagé.