A la fin du dernier discours sur l’Etat de la nation du président Patrice Talon pour son quinquennat ce mardi 29 décembre 2020 à l’Assemblée nationale, le ministre porte-parole du gouvernement a donné son appréciation sur la télévision nationale. Pour le ministre de la Communication, «dans la forme, le discours a été concis, a été dense, intense ». A l’en croire, ce discours a la particularité «d’avoir présenté un état des lieux sommaire, intense, apprécié par le président de l’Assemblée nationale ».

Ce discours est aussi apprécié par l’ensemble des députés «qui ont compris l’action du président de la République, qui ont compris les progrès ». Le ministre a estimé que Patrice Talon a livré les progrès qui ont été accomplis pour ce quinquennat. «Ce discours a fait un tour synthétique mais réaliste des progrès que nous avons fait », a argumenté Alain Orounla. Le porte-parole relève même que ce discours a séduit et que le président de l’Assemblée a repris à son compte, «la renaissance qui est le facteur déterminant des résultats visibles et à venir que le président de la République a livré à l’Assemblée nationale ». Et «ce discours a été l’occasion pour la représentation nationale et à travers cette représentation, tout le peuple béninois, de la justice qui a été rendu au président de la République qui a toujours reconnu que ces mérites étaient l’œuvre du peuple béninois ».

Impulser le développement

Mais «il a fallu un homme pour impulser le développement, pour le concevoir et pour faire face aux écueils, aux obstacles pour les résultats obtenus, la certitude que notre pays est sorti du sous-développement, la certitude que notre pays est monté sur les rails du développement irréversiblement ». Selon le ministre Alain Orounla, sans Talon, «nous n’aurions pas pu rompre avec e cycle de la fatalité, nous n’aurions pas pu engager courageusement harmonieusement mais certainement le développement de notre pays à tout point de vue et principalement sur la morale qui est revenue au centre de la gouvernance ».