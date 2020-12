Plusieurs semaines après la tenue de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump continue de penser qu’il a été victime d’un complot. En effet, selon des informations qui ont été relayées par RTL, le président américain sortant aurait déclaré que le coronavirus est une des trouvailles de ses détracteurs pour le faire tomber. Pour lui, le virus a été inventé dans le seul but de lui faire perdre les élections.

Il évoque une théorie complotiste

Il aurait tenu ces propos le 20 décembre dernier dans une vidéo postée sur la plateforme YouTube. Il déclarait également dans ladite vidéo que le candidat démocrate qui est sorti vainqueur du dernier scrutin est soutenu par celles et ceux qui ont crée le virus. La pandémie aurait ainsi été utilisée pour peindre en noir la gouvernance de Trump et par la même occasion présenter Joe Biden comme le président idéal selon les mots utilisés par le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle.

Une vidéo vue 900.000 fois

Le président sortant met également en cause le vote par correspondance qui aurait favorisé les fraudes massives toujours selon ses déclarations. Notons cette publication du milliardaire républicain a connu un franc succès auprès des internautes. En seulement quelques jours, la vidéo a été visualisée plus de 900.000 fois. Elle a également été partagée plus de 30.000 fois.