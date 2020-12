L’organisation des élections professionnelles à la représentation de l’ASECNA-Bénin n’est pas un long fleuve tranquille. Le Syndicat des travailleurs du Bénin (SYNTRAB) a animé un point de presse ce mardi 22 décembre 2020 à la Bourse du travail à Cotonou, pour dénoncer les irrégularités qui «entachent l’organisation des élections professionnelles à la représentation de l’ASECNA-BENIN ».

Selon ce syndicat, alors que le processus des élections professionnelles à l’ASECNA-BENIN a été lancé depuis mars 2020, le président de la commission électorale paritaire (CEP) a retiré le SYNTRAB et le Syndicat des contrôleurs aériens du Bénin (SYNCAB) du processus. Ceci au motif de l’application de l’article 4 du décret 2020-459 portant modalité d’organisation des élections professionnelles en république du Bénin. Lisez l’intégralité de la déclaration de presse.

POINT DE PRESSE DE SYNTRAB

Chers camarades travailleurs nous sommes réunis ici cet après-midi à la bourse du travail de Cotonou pour dénoncer les irrégularités qui entachent l’organisation des élections professionnelles à la représentation de l’ASECNA-BENIN. Nous prenons, par ce point de presse le monde des travailleurs à témoin. Le processus des élections professionnelles à l’ASECNA-BENIN a commencé depuis Mars 2020. Le 11 septembre 2020, la commission électorale paritaire (CEP) a été mise en place par le représentant de l’ASECNA-BENIN présidé par un représentant de la direction générale du travail Monsieur OUIENDO WILFRID Directeur des relations professionnelles. Son rôle est d’étudier toutes les modalités pratiques des élections. La commission électorale paritaire(CEP) a statué et validé tous les travaux a savoir :

– La validation des candidatures des quatre syndicats de l’ASECNA : SYNATRAMAC ; SUTRACIM ; SYNTRAB ; SYNCAB

– La validation de la liste électorale

– Le choix du bulletin de vote et la position du logo de chaque syndicat sur le format papier A4 retenu

– La période de campagne électorale.

– La date du scrutin.

– Le lieu de dépôt de l’urne et le nombre d’isoloir.

Tout cela a été sanctionné par un Procès Verbal.

Le 21 octobre 2020, la commission électorale paritaire (CEP) a tenu une séance pour débattre de l’utilisation des procurations le jour de l’élection, c’est alors que le représentant de SUTRACIM demanda qu’on retire SYNTRAB et SYNCAB du processus électoral sous prétexte de l’application de l’article 4 du décret 2020-459 portant modalité d’organisation des élections professionnelles en république du BENIN. Apres discussion, la commission électorale paritaire (CEP) a rejeté cette demande. Le président de la commission électorale paritaire a montré que cet article 4 n’est pas applicable à cette élection puisque le processus était déjà en cours avant la signature du nouveau décret intervenu le 23 septembre 2020.

Mais, contre toute attente, le 23 octobre 2020 le président réunit les membres de la commission électorale paritaire et laisse entendre que cet article 4 exclut SYNTRAB-ASECNA et SYNCAB des dites élections professionnelles. Les représentants des deux syndicats visés ont réagi et ont manifesté leur surprise quant au revirement spectaculaire de la position du président de la CEP. Les représentants des deux syndicats ont rappelé au président de la CEP que lorsque ce problème avait été soulevé par un des membres de la commission, presque tous les autres membres y compris le président OUIENDO WILFRID avaient reconnu que l’article 4 du nouveau décret ne pouvait exclure SYNTRAB-ASECNA et SYNCAB parce que le processus électoral était déjà en cours avant que n’intervienne ce nouveau décret qui ne peut-être rétroactif négativement.

Les motions de protestations des deux syndicats visés ont amené le représentant de l’ASECNA-BENIN et la Directrice Générale du Travail à suspendre le processus électoral en fin de réalisation le 28 octobre 2020. Rappelons qu’aucune note n’a été signe jusqu’à ce jour pour lever la suspension du processus électoral. Le Représentant dissous la Commission Electorale Paritaire du 11 Septembre 2020 dont la date de signature est antérieure à celle des décrets du 23 Septembre 2020 et met en place une nouvelle Commission Electorale Paritaire le 23 Novembre 2020 en excluant de sa composition les représentants de SYNTRAB-ASECNA et de SYNCAB qui sont aussi des syndicats de l’ASECNA-BENIN. Cette irrégularité lui a été notifiée lors de notre rencontre le 24 Novembre 2020.

On ne peut changer les règles du jeu au cours du jeu. Comme si cela ne suffisait pas le Représentant invite à notre grande surprise les travailleurs à voter le 28 Décembre 2020 pour ces deux syndicats SYNATRAMAC et SUTRACIM. Nous prenons tous les travailleurs à témoin de cette exclusion arbitraire et incompréhensible de la DGT qui se substitue à la CEP qui avait déjà valide la candidature des quatre syndicats. Sa décision viole royalement la convention N°87 de l’OIT ratifiée par le BENIN depuis 1960 sur la liberté syndicale. Comment comprendre que le Directrice Générale du Travail prend la décision de suspendre SYNTRAB-ASECNA et SYNCAB nés du dysfonctionnement de SUTRACIM et de SYNATRAMAC tous deux affiliés à une même centrale syndicale.

N’est-ce pas une manière pour la Directrice Générale du Travail d’empêcher aux travailleurs de l’ASECNA-BENIN organisés au sein des deux syndicats exclus de défendre leur droit ? Par conséquent nous demandons l’annulation pure et simple des élections professionnelles fixées au 28 décembre 2020 et la réintégration des syndicats SYNTRAB-ASECNA et SYNCAB exclus du processus électoral. Le SYNTRAB-ASECNA décline toute responsabilité quant aux déconvenues qui découleraient de l’entêtement de la Directrice Générale du Travail à violer les libertés syndicales à l’ASECNA-BENIN qui est une institution panafricaine très sensible.

VIVE l’ASECNA

Vive SYNTRAB-ASECNA

Nous vous remercions.