Il a beau reconnu avoir « réagi de la mauvaise manière, » évoquant un geste « accidentel », « non intentionnel », qui « ne devrait jamais se produire » tout en présentant ses excuses à Stefan Posch ainsi qu’à ses coéquipiers, sa famille et « toutes les personnes qui ont été témoin de (sa) réaction », Marcus Thuram a été lourdement sanctionné pour son geste du samedi. L’attaquant a été suspendu pour six matchs, dont cinq ferme.

La sanction a été annoncée ce lundi dans un communiqué de la Fédération allemande de Football (DFB). Le fils de Lilian Thuram, devra également s’acquitter d’« une amende de 40.000 euros », a indiqué la DFB. Cette amende s’ajoutera à celle de 150.000 euros qui lui a été infligée par son club. Lors du match Borussia Mönchengladbach contre Hoffenheim en Championnat d’Allemagne ce samedi 19 décembre 2020, l’international Français avait écopé d’un carton rouge à 11 minutes de la fin du match.

[📺 VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga

😮 Marcus Thuram perd son sang-froid et crache au visage de Stefan Posch !

👉 Carton rouge !

⛔ En période de pandémie, il pourrait écoper d'une très lourde sanction…https://t.co/odjJBaKRJ2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2020

Un geste très mal vu

Il avait écopé du carton après un recours à l’arbitrage vidéo (VAR) où il est vu en train de cracher au visage d’un défenseur d’Hoffenheim, Stefan Posch. L’incident a eu lieu après qu’Andrej Kramaric eût égalisé pour Hoffenheim. Le club de l’international français avait finalement perdu le match (1-2). Le dérapage de l’attaquant a été très mal vu et ses excuses n’ont pas suffi pour apaiser les commentateurs sportifs en Allemagne. « Ce que fait Thuram est répugnant et scandaleux », a affirmé l’ancien international allemand Dietmar Hamann à la chaîne Sky Sport.