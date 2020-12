Beaucoup de questions et pas encore de réponses depuis l’évasion d’un dangereux prisonnier du pénitencier central d’Arles en France. Le détenu n’a eu besoin que d’une permission de deux heures du juge d’application des peines pour prendre la fuite. L’autorisation devrait permettre à cet homme arrêté pour de multiples faits de violences et d’atteinte aux biens, de « signer des papiers ». Ce qui semble curieux, c’est que le détenu n’était pas accompagné des surveillants du pénitencier.

” Pourquoi n’était-il pas escorté par des personnes qualifiées ? “

Le délégué national adjoint du Syndicat pénitentiaire des Surveillants (SPS Paca) se pose à cet effet, un chapelet de questions : « Pourquoi a-t-il eu cette permission de sortie ? Pourquoi n’était-il pas escorté par des personnes qualifiées ? La maison centrale n’a-t-elle pas pour mission principale de garder les détenus les plus dangereux avec un régime de détention qui utilise des dispositifs de sécurité plus importants ? Cyril Huet-Lambing dit ne pas comprendre comment on a pu en arriver là.

La même incompréhension est exprimée dans un communiqué du Syndicat pénitentiaire des Surveillants (SPS Paca). L’organisation se demande comment un « détenu incarcéré depuis plus de dix ans et dont le reliquat de peine est supérieur à huit ans, avec un comportement bordeline en détention » a pu bénéficier d’une telle permission sans la surveillance des gardiens de prison.